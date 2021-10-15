В Москве неизвестные сорвали в «Мемориале» показ фильма о голодоморе на Украине

Во время просмотра накануне вечером в зал ворвались около 20 человек в масках, они вышли на сцену и стали назвать собравшихся «фашистами» и выкрикивать «Долой!» и «Уходи!». Полиция, по слова сотрудников организации, задержала троих провокаторов. После этого здание оцепили, зрителей из него выпустили, а сотрудников организации надолго заблокировали внутри для опроса. По словам сотрудников «Мемориала»*, полицейские просили у них видео с камер наблюдения, которые им потом передали. Помимо этого, полиция изъяла видеорегистратор и часть оборудования охранно-пожарной сигнализации. Сейчас у офиса «Мемориала* в Каретном ряду находится наш корр. Андрей Гаврилов.

Управление МВД по Москве о нападении на Мемориал не сообщала и задержание провокаторов не подтверждало.

Фильм «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, показ которого был сорван в «Мемориале»*, рассказывает о британском журналисте Гаррете Джонсе, который побывал в СССР в 1933 году и написал о голоде на Украине. Организаторы показа утверждают, что он был согласован с МИД Польши и России.

*признан российскими властями «иноагентом»