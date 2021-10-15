В России началась перепись населения

Она продлится до 14 ноября. Участвовать в переписи можно очно и онлайн на портале госуслуг. Тем, кто живет в России постоянно, предстоит ответить на 33 вопроса — о себе и жилищных условиях, а временно проживающим — всего на семь, в том числе сообщить о цели приезда. Вопросы, на которые у респондента нет ответа, можно пропускать. Предварительные результаты переписи появятся на сайте Росстата в апреле 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что люди при переписи должны свободно определять свою национальность.

Во время переписи нужна объективная картина о числе и численности больших и малых народов, сказал Путин.