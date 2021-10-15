В Генуе начнутся предварительные слушания по делу о крушении моста Моранди

Глава Минюста заверил, что в этом деле никогда не было опасения о истечении срока давности. В связи с этим полиция проводила спокойное и тщательное расследование катастрофы. Теперь же в суд передано дело, по которому подозреваемыми проходят почти 60 человек. Среди них оказались и две крупные местные компании, которые занимались обслуживанием сети автодорог. Обвиняемым инкриминируется непреднамеренное убийство, нарушение правил транспортной безопасности, халатность и ДТП со смертельными исходами.

Длинный пролет моста Моранди обрушился 14 августа 2018 года. Тогда на этом участке виадука находились более 30 автомобилей. В результате погибли более 40 человек, еще несколько сотен остались без жилья, поскольку постройки завалило обломками конструкций.

В ближайшие два года под мостом планируется построить мемориал.

Мост демонтировали в 2018 году, а уже летом прошлого года был открыт новый виадук.