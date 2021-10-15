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07:07, 15 октября 2021

Во Франции сегодня пройдут акции в память об убитом год назад учителе Самуэле Пати

Во Франции сегодня пройдут акции в память об убитом год назад учителе Самуэле Пати, которого обезглавил выходец из Чечни.

Манифестации за свободу слова и выражения мнений планируются практически на всей территории республики. Основные шествия пройдут в Париже. Их организаторами выступают различные партии, профсоюзы и общественные организации. Власти французской столицы рассказали о намерении назвать сквер перед университетом Сорбонна именем убитого преподавателя, которого посмертно наградили высшей государственной наградой – Орденом Почётного легиона. В связи с проведением памятных мероприятий по всей Франции будут усилены меры безопасности. Власти опасаются провокаций со стороны радикальных исламистов. Самюэль Пати был убит после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда на обложке журнала Charlie Hebdo – обсуждалась тема свободы слова. Узнавший об этом Абдуллах Анзоров, вооружившись кухонным ножом, напал на учителя и отрезал ему голову. При задержании преступника застрелили.

Власти Чеченской республики заявляли о том, что их земляк является настоящим героем, который погиб за свою веру.


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