Система оплаты проезда с помощью технологии распознавания лица теперь доступна для всех пассажиров московского метро

Воспользоваться сервисом FacePay можно после регистрации в приложении «Метро Москвы», куда нужно загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту. Система преобразует изображение в биометрический ключ. Когда пассажир подойдет к турникету, система отсканирует лицо, сверит его с данными на сервере и откроет проход.

В вестибюле каждой станции есть, по крайней мере, один турникет, работающий по новой схеме. В перспективе их может стать больше, если технология FacePay будет пользоваться популярностью. Представители подземки в интервью изданию «Афиша» заявили, что на этот способ оплаты в ближайшие год-два может перейти каждый десятый горожанин.

Как подчеркивают в метрополитене, система распознавания лица сработает, даже если пассажир носит защитную маску, очки или шляпу.

Власти не исключают внедрения технологии оплаты с помощью лица в автобусах и трамваях.