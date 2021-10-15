Басманный суд должен принять сегодня решение по иску Александра Инова против «Новой газеты»

Басманный суд Москвы должен принять сегодня решение по иску автора доносов на несколько изданий Александра Инова против «Новой газеты». Истец утверждал, что её материал опорочил его репутацию.

Бывший член столичной ОНК Александр Ионов требует от «Новой газеты» опровергнуть информацию, изложенную в статье «Шекспир и Шуберт подрывают Россию». В ней говорится, что истец создавал различные структуры патриотической направленности, например, «Антиглобалистское движение России», которое, как отмечает издание, не было объявлено иностранным агентом, хотя и получало деньги от техасских и калифорнийских сепаратистов.

Александр Ионов назвал ложью информацию о себе, представленную в этой статье. Он утверждает, что публикация порочит его честь и достоинство. Бывший член ОНК также требовал проверить «Новую газету» на предмет соответствия закону об иностранных агентах. До этого он делал соответствующие обращения и в отношении других изданий, например «Медузы» и «Важных историй». В последствии они оба были признаны российскими властям иностранными СМИ, выполняющими функции иностранных агентов.

Ранее петиция с требованием отменить ряд законов об иностранных агентах собрала на сайте change.org почти 180 тысяч подписей. Её авторы считают, что эти нормы противоречат и российской Конституции, и Европейской конвенции о защите прав человека.