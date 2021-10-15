Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора россиянину Александру Жукову на 10 ноября

Жуков обвиняется в кибермошенничестве. Ранее его адвокаты подали ходатайство, в котором попросили перенести заседание на более поздний срок из-за того, что их подзащитный не успел изучить все необходимые документы. Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии по запросу США. По информации американского Минюста, деятельность Жукова привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере 7 млн долларов.