Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора россиянину Александру Жукову на 10 ноября

Жуков обвиняется в кибермошенничестве. Ранее его адвокаты подали ходатайство, в котором попросили перенести заседание на более поздний срок из-за того, что их подзащитный не успел изучить все необходимые документы. Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии по запросу США. По информации американского Минюста, деятельность Жукова привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере 7 млн долларов.
2021-10-15T06:47:54+03:00
2021-10-15T06:48:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:47, 15 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»