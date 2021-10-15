Премьер Японии и президент России подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Вместе с этим он выразил протест в связи с поездкой российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. По словам Мотэги, это противоречит позиции Японии в отношении северных территорий.
2021-10-15T06:38:25+03:00
2021-10-15T06:38:31+03:00
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06:38, 15 октября 2021
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