Премьер Японии и президент России подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Вместе с этим он выразил протест в связи с поездкой российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. По словам Мотэги, это противоречит позиции Японии в отношении северных территорий.