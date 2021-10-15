Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена в Москве 15 октября

Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена на всех станциях в Москве 15 октября. В ходе марафона «Новое знание» мэр Сергей Собянин сказал, что оплатить проезд с помощью новой системы будет несложно:

«Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя, посылаете — и ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе. И когда вы проходите в метрополитен, вас фиксирует видеокамера и говорит: «Окей, это вы, это — Ваня Иванов, проходи». И у вас списываются [деньги] со счета, банковской карты или электронной карты «Тройка» — как вы хотите. Мы думали, что никто не будет записываться: кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заводить свои данные да еще банковский счет? Это же с ума сойти. Но 15 тысяч за несколько недель записалось».

Отличить нужный турникет можно по круглому черному стикеру на полу.