Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии

Как передает телеканал CNN, болезнь бывшего хозяина Белого дома не связана с COVID-19, причиной стало заражение крови. 75-летнегму Клинтону назначено лечение антибиотиками. Представитель бывшего главы государства сообщила, что экс-президент «идет на поправку».
2021-10-15T06:23:22+03:00
2021-10-15T06:23:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:23, 15 октября 2021
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