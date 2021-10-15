Митинг сторонников экс-президента Грузии Саакашвили собрал вчера в Тбилиси 50 тысяч человек

Как отмечает телеграм-канал «Протесты в мире», он стал крупнейшей акцией протеста в Грузии с 2012 года. Собравшиеся требовали освобождения экс-президента. Звучали призывы взять штурмом тюрьму в Рустави. Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe
2021-10-15T06:22:13+03:00
2021-10-15T06:22:26+03:00
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06:22, 15 октября 2021
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