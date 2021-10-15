В Италии с сегодняшнего дня для всех работников обязательным становится наличие ковид-сертификата

Итальянцам предстоит подтвердить, что они вакцинированы, либо имеют отрицательный тест на коронавирус.

Италия стала первой страной в Европе, где работников во всех сферах обяжут получить Green Pass – так называется сертификат о здоровье, принятый Евросоюзом во время пандемии коронавируса. Он представляет собой обычный QR-код. Если сотрудники откажутся его получить, им грозит отстранение от работы на 5 дней, но уволить их пока не смогут. Однако, если за это время он не вакцинируется, увольнение становится законным. В случае, если сотрудник придет на работу без сертификата, его оштрафуют на полторы тысячи евро, а его работодателя — на тысячу. Green Pass внутри страны становится действительным с момента введения первой дозы вакцины, а для поездок по Европе — только со второй. Без QR кода в Италии уже сегодня невозможно посетить театры, рестораны и другие общественные места. Купить билет для дальних поездок на поезде без сертификата тоже не получится.

Далеко не все итальянцы поддерживают эти нововведения. В начале октября в Риме прошел крупный митинг против введения сертификатов о вакцинации.