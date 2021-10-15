Индия с сегодняшнего дня открывает границы для туристов

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом индийские власти решили выдавать туристические визы, говорится на сайте правительства Республики. Чтобы попасть в страну, отдыхающим необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании за последние полгода, а также отрицательный тест на ковид. Как ранее объявил премьер-министр Нарендра Моди, первые 500 тысяч виз после открытия границ выдадут бесплатно. В свою очередь, российским туристам с отдыхом на популярном курорте придётся подождать. Туристические визы пока смогут получить иностранцы, прилетающие в Индию чартерами, в то время, как из России есть только регулярные рейсы, рассказали в Ассоциации туроператоров. Впрочем, местные власти пообещали с 15 ноября принимать отдыхающих, использующих оба вида авиаперевозок.

В Индии с начала пандемии выявили больше 30 миллионов случаев заражения коронавирусом, по этому показателю государство занимает второе место в мире.