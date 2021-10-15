Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена в Москве 15 октября

Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена на всех станциях в Москве 15 октября.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил, что при новой системе пассажирам не нужно доставать проездной или телефон.

Данные пассажиров будут защищены, уверяют в Московском метро.