Митинг сторонников экс-президента Грузии Саакашвили собрал вчера в Тбилиси 50 тысяч человек.

Как отмечает телеграм-канал «Протесты в мире», он стал крупнейшей акцией протеста в Грузии с 2012 года. Собравшиеся требовали освобождения за экс-президента. Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe