Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии.

Как передает телеканал CNN, болезнь бывшего хозяина БД не связана с COVID-19, причиной стало заражение крови. 75-летнегму Клинтону назначено лечение антибиотиками. Представитель бывшего главы государства сообщила, что экс-президент «идет на

поправку».