В Москве дополнительно простимулируют граждан к вакцинации от коронавируса.

Как рассказал в эфире телеканала «ТВ-Центр» мэр столицы Сергей Собянин, среди жителей города, привившихся от ковида, со следующей недели будут разыгрывать 10 однокомнатных квартир. Участниками розыгрыша станут те, кто привьется первым компонентом или пройдет ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября. Лотерея продлится пять недель. Но, по словам Собянина, главным стимулом прививаться должны стать «собственное здоровье и собственная жизнь».