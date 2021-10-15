На всех станциях метро Москвы сегодня заработает биометрическая система оплаты проезда.

Как сообщали в столичном департаменте транспорта, чтобы воспользоваться новой технологией, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту, транспортную карту «Тройку» и загрузить свою фотографию. В департаменте заверили, что биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах. Заммэра Москвы Максим Ликсутов утверждает, что технология распознавания лиц надежна, а пройти через турникет по чужой фотографии невозможно.
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