На всех станциях метро Москвы сегодня заработает биометрическая система оплаты проезда.

Как сообщали в столичном департаменте транспорта, чтобы воспользоваться новой технологией, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту, транспортную карту «Тройку» и загрузить свою фотографию. В департаменте заверили, что биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах. Заммэра Москвы Максим Ликсутов утверждает, что технология распознавания лиц надежна, а пройти через турникет по чужой фотографии невозможно.