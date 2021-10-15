В России началась перепись населения.

Она продолжится до 14 ноября включительно. На этот раз перепись населения будет проводиться тремя способами. Помимо традиционного поквартирного обхода переписчика, пройти эту процедуру можно будет на сайте госуслуг или в «переписном пункте» по месту жительства. Предыдущая перепись 2010 года показала, что в России живут 143 млн человек.
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