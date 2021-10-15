В Москве неизвестные сорвали в «Мемориале»* показ фильма о голодоморе на Украине.

Во время просмотра в зал ворвались около 20 человек в масках, они вышли на сцену и стали назвать собравшихся «фашистами» и выкрикивать «Долой!» и «Уходи!». Полиция задержала троих провокаторов. После этого здание оцепили, зрителей из него выпустили, а сотрудников организации надолго заблокировали внутри.

*признан российскими властями «иноагентом»