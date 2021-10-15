Суд обязал экс-президента США Трампа дать показания о нападении его охраны на демонстранта в Н-Йорке.

Речь идет об инциденте на протестной акции у башни «Трамп тауэр» в 2015 году. Как передает канал Си-эн-эн, Трампу предписано в понедельник прибыть в здание своего небоскреба в центре Манхэттена на встречу с адвокатами истца, которые хотят установить степень ответственности бывшего хозяина БД за действия своих сотрудников.