Суд обязал экс-президента США Трампа дать показания о нападении его охраны на демонстранта в Н-Йорке.

Речь идет об инциденте на протестной акции у башни «Трамп тауэр» в 2015 году. Как передает канал Си-эн-эн, Трампу предписано в понедельник прибыть в здание своего небоскреба в центре Манхэттена на встречу с адвокатами истца, которые хотят установить степень ответственности бывшего хозяина БД за действия своих сотрудников.
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