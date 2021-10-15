Доля новых кредитов на покупку недвижимости стоимостью от ₽12 млн достигла рекордных 7%.

Как отмечает РБК, несмотря на замедление на ипотечном рынке, банки указывают на повышенный спрос на «премиум-ипотеку». При этом, по данным Банка России, задолженность населения по ипотечным кредитам с начала года увеличилась на 1,7 трлн руб. и на 1 сентября достигла почти 11 трлн руб.
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