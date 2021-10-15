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04:07, 15 октября 2021

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились.

Об этом РИА Новости сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам разработчика, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Гинцбург напомнил, что вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России на определенных условиях, согласно которым после регистрации необходимо было провести клиническое исследование.


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