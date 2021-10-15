Президент ВБ Дэвид Мэлпас призвал Россию к большей открытости в вопросах внешнего долга.

Рекомендация прозвучала в преддверие встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. Мэллас пояснил, что в отличие от других стран, Россия не предоставляет подробную информацию о своих задолженностях. Оверчук возглавляет российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.