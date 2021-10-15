Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» сегодня отправится к создаваемой КНР космической станции.

Запуск должен состояться в 19:23 мск. На базовый модуль будет доставлен экипаж из трех тайконавтов, среди которых одна женщина. Им предстоит проработать на орбите полгода. Это будет самая длительная в истории КНР космическая экспедиция и вторая миссия к строящейся станции.
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