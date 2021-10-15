Поврежденная шредером картина Бэнкси продана за рекордные для художника $25 млн.

Картина «Девочка с воздушным шаром», сменившая название на «Любовь в мусорном баке» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне. Работу знаменитого художника переименовали после того, как в 2018 году на торгах ее едва не уничтожил потайной шредер, встроенный в раму. Критика назвала это самым остроумным перформансом века.