Россия не получала запросов от США о стабилизации нефтяного рынка.

Об этом американскому телеканалу Си-эн-би-си заявил российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, ему ничего не известно о запросах о снижении цен на углеводороды , о которых писали СМИ. В настоящее время стоимость декабрьских поставок нефти Brent на лондонской бирже торгуется в районе 83 долларов за баррель, фьючерс на американскую легкую нефть WTI оценивается в 81 доллар.