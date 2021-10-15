В США надеются, что Россия примет участие в обеспечении энергобезопасности Европы.

Представитель Госдепартамента Уэнди Шерман на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком призвала Москву к более решительным действиям в этом направлении. В Кремле и российском МИДе ранее отвергли обвинения в использовании поставок газа в ЕС в качестве инструмента для давления.