В США надеются, что Россия примет участие в обеспечении энергобезопасности Европы.

Представитель Госдепартамента Уэнди Шерман на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком призвала Москву к более решительным действиям в этом направлении. В Кремле и российском МИДе ранее отвергли обвинения в использовании поставок газа в ЕС в качестве инструмента для давления.
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