Правительство может продлить сроки проведения лотереи среди вакцинировавшихся от коронавируса.

В Минфине подготовлен проект постановления кабмина, согласно которому сроки розыгрыша денежных призов среди сделавших прививку продлеваются до 31 декабря, а число денежных призов в размере 100 тыс. руб. увеличивается до 2 тыс. Помимо этого, Минфин предлагает проводить розыгрыш не два раза, как определено сейчас, а четыре. Изначально правила проведения розыгрыша были утверждены в августе. Победителей определяет компьютер в случайном режиме. Оператором лотереи выступает «Гознак».
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