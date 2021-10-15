В России началась перепись населения.

Она продлится до 14 ноября. Участвовать в переписи можно очно и онлайн на портале госуслуг. Тем, кто живет в России постоянно, предстоит ответить на 33 вопроса — о себе и жилищных условиях, а временно проживающим — всего на семь, в том числе сообщить о цели приезда. Вопросы, на которые у респондента нет ответа, можно пропускать. Предварительные результаты переписи появятся на сайте Росстата в апреле 2022 года.
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