Миллионер Роберт Дарст приговорен в США к пожизненному сроку.

Как пишет «Лос-Анджелес таймс», в сентябре присяжные признали 78-летнего магната виновным в убийстве своей близкой знакомой 21 год назад. Во время вынесения приговора Дарст не произнес ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания. В 2015 году во время съемок документального сериала Дарст проговорился о совершении им нескольких убийств, что и послужило поводом к расследованию. В марте того же года Дарст был арестован.