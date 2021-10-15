Авиакомпании Alitalia прекратила существование.

Рейс по маршруту Кальяри – Рим стал последним в истории перевозчика. Самолет приземлился в Риме накануне вечером. Именно в столице Италии авиакомпания была основана в 1946 году, там же находилась ее штаб-квартира. Компания ликвидирована из-за банкротства. Ее место с сегодняшнего дня займет компания ITA (Italia Trasporto Aereo), созданная по решению итальянского правительства.