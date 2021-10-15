Российские бизнесмены и выходцы из госкомпаний скупили виллы на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

Расследование о недвижимости известных россиян опубликовало издание «Важные истории», которое внесено в реестр СМИ-иноагентов. Как утверждается в публикации, виллами на т.н. «французской Рублевке» владеют миллиардер, близкий к президенту России, Аркадий Ротенберг, называющий себя инвестором дворца в Геленджике Александр Пономаренко, один из руководителей «дочки» «Газпрома» Андрей Гончаренко, сын бывшего первого вице-премьера России Николая Аксененко Рустам, который работал в структурах миллиардера Геннадия Тимченко, бизнесмен Гавриил Юшваев, отсидевший в 1980-е года за разбой и многие другие.
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