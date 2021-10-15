Руководство Москвы может ввести новые ограничения по коронавирусу.

Этого не исключил мэр столицы Сергей Собянин. В эфире канала «ТВ-Центр», он не стал уточнять, что это за меры, но заверил, что город все равно будет жить полноценной жизнью. Собянин добавил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

Текущую волну коронавируса в Москве мэр назвал сложной, с высокой динамикой. Ранее Собянин говорил, что основным фактором при принятии решений о введении или снятии ограничений в Москве является заполняемость больничных коек — если они заполняются на 2/3, это сигнал к введению ограничений.