Власти готовы к решительным мерам по борьбе с коронавирусом, если инфраструктура не будет справляться.

Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне оперштаб сообщил новых максимумах суточных показателей с начала эпидемии. За сутки выявили свыше 31 тыс. заболевших, почти тысяча пациентов умерла. На этом фоне регионы ужесточают карантинный режим, вводят электронные коды или обязательные сертификаты вакцинации. В ряде субъектов расширили списки сфер деятельности, для которых вакцинация стала обязательной. В Москве ввели программу материального поощрения пожилых людей за прививку и снова стали разыгрывать квартиры среди привившихся.