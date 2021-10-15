Во всех регионах страны сегодня стартует Всероссийская перепись населения.

Перепись впервые пройдет в цифровом формате: к традиционным способам

опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Сделать это жители страны

смогут до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с доступом в интернет.