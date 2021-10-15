Полиция изымает технику в офисе «Мемориала»* под предлогом осмотра места происшествия.

Как рассказал ТАСС адвокат Никита Спивак, большинству находившихся в здании в Каретном ряду позволили уйти. Ранее сообщалось, что накануне вечером неизвестные сорвали показ фильма о голодоморе на Украине польского режиссера Агнешки Холланд. В зал ворвались около двадцати человек в масках, они забрались на сцену и стали начали скандировать «Фашисты», «Позор» и «Не забудем, не простим». Происходящее снимали операторы с логотипом канала НТВ. Правозащитники вызвали полицейских, но до их приезда большинство провокаторов успели уйти. Силовики заперли организаторов в зале и, как рассказал ЭМ председатель «Мемориала»* Ян Рачинский, стали проводить их опрос. Как заявили Рачинскому полицейские, трое нападавших задержаны, но проверить это не представляется возможным.

*признан иноагентом)