В Панаме легализована марихуана.

Как сообщает агентство ЭФЭ, президент страны Лаурентино Кортисо подписал закон, регулирующий использование этого легкого наркотика в медицинских целях. Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. В Латинской Америке употребление марихуаны или медпрепаратов на основе каннабиса разрешено в ряде стран.