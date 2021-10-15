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01:11, 15 октября 2021

В Панаме легализована марихуана.

Как сообщает агентство ЭФЭ, президент страны Лаурентино Кортисо подписал закон, регулирующий использование этого легкого наркотика в медицинских целях. Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. В Латинской Америке употребление марихуаны или медпрепаратов на основе каннабиса разрешено в ряде стран.


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