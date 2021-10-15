На борьбу с пандемией коронавируса требуется от 20 до 25 млрд долларов.

Такую сумму на встрече с министрами финансов и управляющими ЦБ Группы двадцати назвал Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, эти средства необходимы для расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, вакцинации, лечению и обеспечению СИЗ. Глава ВОЗ напомнил, что цель организации — вакцинировать 40% населения всех стран к концу нынешнего года и 70% к середине будущего.