На борьбу с пандемией коронавируса требуется от 20 до 25 млрд долларов.

Такую сумму на встрече с министрами финансов и управляющими ЦБ Группы двадцати назвал Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, эти средства необходимы для расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, вакцинации, лечению и обеспечению СИЗ. Глава ВОЗ напомнил, что цель организации — вакцинировать 40% населения всех стран к концу нынешнего года и 70% к середине будущего.
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