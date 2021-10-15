Правительство России спрогнозировало сокращение населения к концу года более чем на полмиллиона чел.

А в ближайшие два года — на миллион. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на Единый план правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года. По сведениям издания, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил документ еще 11 октября, но он так и не был не был опубликован Положительные темпы прироста населения, которые, предположительно, составят 78 тыс. чел., правительство ожидает только к 2030 году. Кроме того, согласно документу, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России снизится до 70,2 года и далее будет увеличиваться, достигнув к 2024 году почти 74 лет.