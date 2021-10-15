Москвичи, которые сделают прививку от COVID-19 в следующие пять недель, смогут выиграть квартиру.

Как рассказал в эфире канала ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин, всего будет разыграно 10 однокомнатных квартир, что станет дополнительным стимулом к вакцинации. На официальном сайте правительства города говорится, что принять участие в лотерее могут совершеннолетние москвичи, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию. Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». Его участниками станут те, кто вакцинировался на предыдущей неделе — с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду до 24 ноября включительно.