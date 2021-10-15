В СПЧ предложили не признавать иноагентами за получение международных премий.

Члены совета Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили проект поправок, которые дают возможность получать международные премии, включая Нобелевские, без риска попасть в соответствующий реестр. Анализом законопроекта занимается глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он сообщил РБК, что в понедельник лично передаст предложения думскому Комитету по информационной политике. Проблема стала актуальной после присуждения Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратовову. Большую часть премии он пообещал перечистить на благотворительность. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Муратова не признают иноагентом если журналист не будет нарушать закон и прикрываться премией как щитом.