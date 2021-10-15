Неизвестные напали на офис «Международного мемориала»*.

Во время показа фильма о голодоморе на Украине в здание в Каретном ряду ворвались около двадцати человек в масках. Как рассказала «Медиазоне»* пресс-секретарь правозащитного центра Юлия Орлова, они забрались на сцену у экрана и начали скандировать «Фашисты», «Позор» и «Не забудем, не простим». Происходящее снимали операторы с логотипом канала НТВ. Правозащитники вызвали полицейских, но до их приезда большинство провокаторов успели уйти. Силовики заперли организаторов в зале и, как рассказал ЭМ председатель «Мемориала»* Ян Рачинский, проводят опрос. Как сказали Рачинскому полицейские, трое нападавших задержаны, но проверить это не представляется возможным.



*признан в РФ иноагентом