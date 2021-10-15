Москва стала первым городом в СНГ и в Восточной Европе, в который пришел «Красный гид Michelin»

Москва стала первым городом в СНГ и в Восточной Европе, в который пришел самый авторитетный ресторанный гид мира – «Красный гид Michelin». Шеф-повар Артем Естафьев получил 2 звезды за ресторан Artest-Chef’s Table, а братья Березуцкие – за Twins Garden.

Важность работы всего коллектива ресторана Twins Garden отметил Иван Березуцкий.

Еще 7 заведений отметили одной звездой. По принципам гида Michelin, одна звезда означает, что ресторан заслуживает остановки по пути. Две, по мнению гида, означают, что ради посещения ресторана можно изменить запланированный маршрут. Три звезды получают рестораны, ради которых стоит отправиться в отдельное путешествие.