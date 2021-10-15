В России вновь обновился суточный максимум смертей от ковида, число новых случаев впервые перевалило за 30000

Все больше регионов вводят цифровые пропуска в общественные места или делают вакцинацию обязательной для отдельных групп граждан, а Башкирия с декабря первой среди субъектов федерации начнет штрафовать непривитых.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что в России не введут жесткие карантинные меры, однако властям следует принять меры по увеличению уровня вакцинации. Такое мнение Кирилл Мартынов высказал в эфире «Эха Москвы».

По мнению Кирилла Мартынова, одна из серьезных проблем заключается в том, что россияне уже давно не ждут от властей ничего хорошего, из-за чего агитация к вакцинации не находит должного отклика.

