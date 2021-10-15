«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ о проведении парламентского расследования пыток в колониях

Выступая с этой инициативой, коммунисты ссылались на недавнюю сенсационную утечку тысячи видеозаписей, на которых российских заключенных жесточайшим образом истязают по всей стране, от Саратова до Камчатки – притом это уже не первые опубликованные видео такого рода.

Ранее ФСИН запросила у сообщившего об утечке правозащитного проекта Gulagu.net архив для ознакомления. А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова анонсировала совместный с Совфедом законопроект, который выделит подобные зверства в отдельную статью УК – сейчас в таких случаях если дела и возбуждают, то по статье «превышение полномочий», и даже в случае тяжких телесных повреждений и смертей до реальных сроков дело доходит нечасто, а до больших реальных – почти никогда.

Основатель и руководитель проекта gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин уверен, что депутаты-коммунисты лишь хотели воспользоваться актуальной темой в личных целях, а власти по-прежнему не намерены решать проблемы пыток в тюрьмах. Такое мнение Владимир Осечкин высказал в интервью «Эху Москвы».

Осечкин считает, что практика насилия в российской пенитенциарной системе сохранится до тех пор, пока органы ФСИН не отделены от следственных органов на законодательном уровне.

