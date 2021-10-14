В Краснодаре задержали пилота вертолета, который обвинил бывшего депутата в браконьерстве, пишет «Новая газета». Николай Виненко управлял самолетом бизнесмена и экс-депутата Константина Гозмана.

Его задержали днем в аэропорту при попытке вылететь в Ереван, куда он направлялся по работе. По словам пилота, ему не дают воду, а в туалет водят под конвоем.

Виненко был пилотом вертолета, выделенного правительством Кировской области Гозману для облета сельхозпредприятий. В ноябре прошлого года пилот дал интервью изданию «Вятский наблюдатель», в котором сообщил, что на этом вертолете Гозман и его гости занимались браконьерской охотой на лося. При этом, по словам пилота, вылеты оплачивались из бюджета.