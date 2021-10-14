Полиция изымает технику в офисе правозащитной организации «Мемориал» в Москве на улице Садовой-Каретной, 10. Ранее на офис напали неизвестные – несколько десятков человек ворвались в здание во время кинопоказа вместе с журналистами телеканала НТВ. Сотрудники «Мемориала» вызвали полицию. Та заблокировала входы и выходы из помещения. По какой причине находящимся внутри не дают выйти и изымают технику, пока не известны.

«Мемориал» российские власти считают иностранным агентом.