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23:01, 14 октября 2021

Полиция изымает технику в офисе правозащитной организации «Мемориал»

Полиция изымает технику в офисе правозащитной организации «Мемориал» в Москве на улице Садовой-Каретной, 10. Ранее на офис напали неизвестные – несколько десятков человек ворвались в здание во время кинопоказа вместе с журналистами телеканала НТВ. Сотрудники «Мемориала» вызвали полицию. Та заблокировала входы и выходы из помещения. По какой причине находящимся внутри не дают выйти и изымают технику, пока не известны.
«Мемориал» российские власти считают иностранным агентом. 


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