США вернулись в Совет по правам человека при ООН

Они вышли оттуда при предыдущем президенте Дональде Трампе в 2018-м. За возвращение американцев на Генассамблее ООН проголосовали 168 стран при необходимых 97. Кроме США, в Совет на 3 года избрали еще 17 государств. Россия там также состоит.