В Подмосковье осудили почти на полтора года активиста, который пытался помешать строительству мусорного полигона, пишет признанное иноагентом сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката.

Коломенский городской суд назначил Вячеславу Егорову 1 год и 3 месяца колонии общего режима по так называемой «дадинской» статье – о повторных нарушениях на митингах. На Егорова, который возглавлял выступление против увеличения мощностей мусорного полигона «Воловичи» под Коломной, в 2019 году завели дело из-за поста о митинге экоактивистов на «Яндекс.Дзене», в то время как в отношении него с начала 2018 года вступили в силу решения по трем протоколам из-за акций против работы полигона.

Вячеслав Егоров был первым, против кого возбудили дело по «дадинской» статье, после того как Конституционный суд в 2017 году очертил рамки ее применения.